Konyaspor'dan dolar tepkisi: Maça TL simgeli formayla çıkacaklar

Konyaspor, Antalyaspor ile oynayacağı maça üzerinde Türk lirası simgesi olan formayla çıkacaklarını açıkladı.

Atiker Konyaspor, Türk lirasının, dolar karşısında değer kaybetmesine tepki olarak Antalyaspor maçına üzerinde Türk lirası simgesi olan formayla çıkacaklarını açıkladı.

Son dönemde Türkiye üzerine büyük oyunlar ve operasyonlar oynandığını belirten Konyaspor, Antalyaspor maçına üzerinde Türk lirası simgesi olan formayla çıkmak istediklerini ve bunun için TFF'ye başvuruda bulunduklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ise bütün takımları başlattıkları bu eyleme destek vermeye davet ederek, “Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli.” ifadelerini kullandı.