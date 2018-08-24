Türkiye Komünist Partisi, Metin Kurt'u, aramızdan ayrılışının 6. yılında mezarı başında andı.

Komünist futbolcu Metin Kurt, aramızdan ayrılışının 6. yılında anıldı.

Ailesi, dostları ve partili yoldaşlarının katıldığı anmada, Metin Kurt’un futbolculuk döneminde başlayan siyasal ve düşünsel yolculuğunun kimi uğraklarına dair anılar paylaşılarak, bu anılarda Kurt’un mücadelesini anlamlı kılan önemli vurgular dile getirildi

Katılımcıların anlatımlarında öne çıkan temalar, Metin Kurt’un düzenle siyasal ve ideolojik kopuşunu sağlaması, mücadeleci ve örgütçü kimliğini her koşulda yeniden üretmesi, onun bıraktığı mirasın yeni olanaklarla birlikte değerlendirilmesi oldu.

METİN KURT KİMDİR?

15 Mart 1948'de Kırklareli'de doğan Metin Kurt, profesyonel futbol yaşamına Altay'da başladı.

PTT'den Galatasaray'a transfer olan Kurt, 1970-1976 arası ülkenin en iyi futbolcuları arasında yer aldı. Futbolu Kayserispor'da bıraktı. 26 kez milli formayı giyen Metin Kurt, 4 gol kaydetti.

Futbolcuların örgütlü olması ve haklarını araması konusunda öncü bir rol üstlenen Metin Kurt, futbolculuk yaşamı bittikten sonra da, bu rolünü bırakmadı. 2010 yılında Devrimci Spor Emekçileri sendikasını kurdu.

Metin Kurt, 2011 seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) milletvekili adayı olmuştu.

Metin Kurt, 24 Ağustos 2012 yılında, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.