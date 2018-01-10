Japon kanocudan rakibine doping kumpası!

Geçen yılın eylül ayında düzenlenen Japonya Kano Şampiyonası'nda doping test sonucu pozitif çıkan Seiji Komatsu'nun, ilaç kullandığını ısrarla reddetmesi üzerine Japonya Dopingle Mücadele Ajansı (JADA) konuya ilişkin soruşturma başlattı.
TRT Spor'da yer alan habere göre soruşturma sonucu Yasuhiro Suzuki isimli kanocunun, rakibi Seiji Komatsu'nun içeceğine, kas gelişimine yarayan "metandienon" maddesini içeren bir besin takviyesi kattığı ortaya çıktı.
JADA yaptığı açıklamayla Yasuhiro Suzuki'nin spordan 8 yıl men edildiğini duyurdu.