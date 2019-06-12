İzlanda’ya yenildik: 2-1

EURO 2020 elemelerinde deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelen Türkiye gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde H Grubu'ndaki dördüncü maçında gruptaki ilk yenilgisini alarak deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenildi.

Maçın 21’inci ve 32’nci dakikalarında Sigurdsson’un attığı gollerle İzlanda üç puanı aldı. Milli Takım'ın tek golünü ise 40. dakikada Dorukhan attı.

H Grubu'nda diğer maçlarda Fransa Andorra'yı 4-0, Arnavutluk da Moldova'yı 2-0 yendi.

İlk 4 maç sonunda Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın 9, Arnavutluk'un 6, Moldova'nın 3 puanı var. Andorra'nın ise puanı yok.

5. MAÇLAR EYLÜL'DE

Grupta 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak 5. maçlarda Türkiye Moldova'yla, Fransa Arnavutluk'la, İzlanda'da da Andorra'yla sahasında karşılaşacak.

Grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarışacak.