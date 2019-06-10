İzlanda'ya havalimanı tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda maçı öncesi havalimanında yaşadıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İzlanda ile karşılaşacak Milli Takım, İzlanda'ya giriş sırasında havalimanında sorun yaşarken, konuya ilişkin açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu ilkel uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır" dedi.