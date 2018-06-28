İsveçliler Meksika zaferinin ardından ırkçılığı protesto etti

İsveç, Meksika karşısındaki galibiyetinin ardından gruptan çıkmaya hak kazandı. Zaferi kutlayan İsveçliler, sosyal medyada ırkçılığı protesto etti.

İsveç'in Meksika karşısındaki 3-0'lık galibiyetinin ardından, İsveçliler takımlarının gruptan çıkmasını kutladı.

Sosyal medyada #Bizİsveçiz hashtagiyle paylaşım yapan İsveçliler, Almanya malubiyetinin ardından, takımdaki Türkiye doğumlu Asuri futbolcu Jimmy Durmaz'a dönük ırkçı hakaretleri de protesto etti.

'IRKÇILIĞIN BÜTÜN BİÇİMLERİNDEN UZAK DURMALIYIZ'

Kendisine yönelen ırkçı hakaretlere yanıt veren Jimmy Durmaz, "İsveç ulusal takımında oynamaktan gurur duyuyorum ve asla ırkçıların bu gururu yok etmesine izin vermeyeceğim" dedi. Durmaz,"Irkçılığın bütün biçimlerinden uzak durmalıyız" diye konuştu.

İsveç Spor Bakanı Annika Strandhall ise, Çarşamba sabahı, Meksika maçı öncesinde Twitter'dan Durmaz'ın numarası ve adının yer aldığı formayla çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Çok paylaşılan fotoğrafın ardından, İsveçliler ırkçılığa tepki gösteren paylaşımlar yapmaya başladı.