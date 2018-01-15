İşte Cemaat'in futbolcu ilişkileri: Yeni operasyon geliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, iddiaya göre Cemaat'in futbol dünyasındaki ilişkilerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu itiraflar üzerine 3 büyük takımda oynayan 6 futbolcu, 4 teknik direktör, 2 menajer ve 3 eski futbolcuyu soruşturmaya dahil etti.

TRT Radyo Haber’de yayınlanan ve Erdal Kılınç’la Toygun Atilla'nın sunduğu "Türkiye'nin Davası" isimli programda Cemaat'in futbolcularla ilişkisi konuşuldu.

Eski futbolcu Bekir İrtegün'ün Cemaat'e Gaziantep'te oynarken katıldığının belirtildiği programda, İrtegün'ün Ahmet isimli bir okul müdürüyle eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın isimlerini verdiği ileri sürüldü:

"Ahmet bizi arardı, toplantılara katılırdık. Bazen müdürün, bazen de futbolcuların evinde olurdu. Bu yapının futbol camiasında olma nedeni tahminime göre, ‘Biz burada varız’ intibasını vermek içindi. Toplantıda dini konularla birlikte Fetullah Gülen'den bahsedilirdi. Fenerbahçe'ye transfer oldum, Ali Şenel isimli bir kişi irtibat kurdu. Fenerbahçe'de birçok isimle birlikte kendi okullarında düzenlenen toplantılar olurdu."

Pişman olduğunu söyleyen İrtegün, telefonuna Bylock'u Ali Şanel'in yüklediğini anlattı.

Gol kralı Zafer Biryol da Cemaat operasyonunda tutuklanan isimlerinden biri. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Zafer Biryol, Göztepe'de oynarken Ali Tuncay'ın sohbetlerine katıldığını ancak Risale-i Nur toplantılarının zamanla Fetullah Gülen'i övücü sohbetlere dönüştüğünü söyledi:

"Fenerbahçe'de oynadığım 2006 tarihinde Amerika'ya Fetullah Gülen'in ziyaretine gittim. Bu ziyareti Konya'dan tanıdığım özel bir kreş müdürü Aykan Ataseven organize etti. İki gün orada kaldım. Hüseyin Gülerce, Ahmet Kurucan, Yusuf Bekmezci ile birlikte 30 kişi Gülen'in sohbetine katıldık. Girerken teslim ettiğimiz cep telefonlarını iki gün sonra aldık."

Eski gol kralı, oynadığı her takımda örgütün sorumlusuyla irtibatlandırıldığını bildirdi.

Eski milli futbolcu Uğur Boral Cemaat'le Ankara'da tanışmış...

"2002 tarihinde Gençlerbirliği'nde oynarken takım kaptanı tarafından sohbetlere götürüldüm. Bir öğretmen abilik yapıyordu. Öğrenci evlerinde yapılan sohbetlerde Fetullah Gülen'in yazdığı kitaplar okunuyor, videolar izletiliyordu."

Ömer Çatkıç ise, eski bir futbolcunun yönlendirmesiyle toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

Çatkıç Gaziantep, Gençlerbirliği, Bursa ve Antalya'da oynarken Cemaat'in toplantılar düzenlediğini, kendisi dahil bazı futbolcuların bunlara sürekli katıldığını söyledi.

Milli kaleci en son bir alışveriş merkezinde telefonuna Bylock yüklediğini de aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu itiraflar üzerine 3 büyük takımda oynayan 6 futbolcu, 4 teknik direktör, 2 menajer ve 3 eski futbolcuyu soruşturmaya dahil etti.