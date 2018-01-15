İşte Arda Turan'a ödenecek para!

AKP'nin proje takımı Başakşehir, AKP'li futbolcu Arda Turan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

AKP destekli Başakşehir, Arda Turan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfere ilişkin konuşan kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda'yı 2,5 yıllığına bedelsiz kiraladık. Biz bir şirketiz ve bu şartları açıklamamız gerekiyor. Arda Turan yarım sezon 2 milyon euro+bonus, gelecek sezon da 4 milyon euro+bonus olarak imza atmıştır. Barcelona'ya para vermeden bonservisine ortak olduk. Barcelona Arda'yı satarsa yüzde 20 pay alacağız. İnşallah Arda ile uzun yıllar çalışacağız. Şampiyon olursak 300 bin euro vereceğiz Barcelona'ya. Başka bir bedel yok" dedi.