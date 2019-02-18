İnteltek Demirören'e itiraz etti

İddaa ihalesini yüzde 0,2, kar payı teklifi sunan Demirören-Scientific Games ortaklığı kazanmıştı. İnteltek "İddaa" ihalesine itiraz etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için yeniden ihaleye çıkmıştı. İnteltek-Turkcell Konsorsiyumu İddaa ihalesine resmen itiraz etti. İnteltek konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Revize edilen tekliflerde İnteltek komisyon teklifini yüzde 0.5'e, Turkcell ve Demirören-Scientific Games (Şans Girişim Grubu) yüzde 0.2'ye çektimişti.

Spor Toto Teşkilatı kazananı 5 gün içerisinde yazılı bir şekilde açıklayacaktı. En avantajlı teklifi ise 0.2 ile Şans Girişim Grubu'ndan gelmişti.

İNTELTEK konuyla ilgili bir açıklama yaptı

Turkcell iştiraki olan Şirketimiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 27 Kasım 2018 tarihli ilk ihaleye olduğu gibi 13.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi’ne (ikinci ihale) de; bu konudaki bilgi-birikim ve tecrübesinin yanı sıra elektronik bayilikle ilgili mevcut yapının korunacağı ve değişiklik olmayacağı kabulünden hareketle katılarak teklif vermiştir.

TURKCELL KAZANMIŞ İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce tek şirket ihaleye girdiği için Spor Toto Başkanlığı İddaa ihalesini iptal etmişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.