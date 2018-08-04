İngiltere'de teknik direktörler maç sırasında telefon kullanabilecek

İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktörlerin karşılaşma sırasında yedek kulübesinde pozisyonların tekrarlarını izlemeleri için cep telefonu kullanmalarına izin verdi.

İngiltere'de teknik direktörlerin maç sırasında telefon kullanmasına izin verildi.

İngiltere Futbol Federasyonu yeni bir karara imza attı. Sporx'in haberine göre İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktörlerin karşılaşma sırasında yedek kulübesinde pozisyonların tekrarlarını izlemeleri için cep telefonu kullanmalarına izin verdi.

Ancak teknik direktörler hakeme pozisyonları telefonla gösteremeyecek, eğer pozisyonu göstermek için hakeme itiraz ederlerse de kırmızı kartla cezalandırılacaklar ve kararı değiştiremeyecekler.