İngiltere'de karma spor müsabakası tartışması

Birleşik Krallık'ta bir ilkokulun spor günlerinde karma müsabakalar yapacağını duyurması, ülkede tartışmalara neden oldu.

Birleşik Krallık'ın Inverness bölgesinde bir ilkokulun, kız ve erkek çocukların spor günlerinde birlikte yarışacaklarını açıklaması, ülke çapında tartışmalara yol açtı.

Bir ebeveyn oğlunun bir başka kız çocuğu tarafından ısırıldığından şikayet edip "akran zorbalığı" tarifleri yapadursun, aslında yarışmalar, 4 yaş sütü çocukları kapsayan kaşıkla yumurta taşıma gibi oyunları kapsıyordu.

Tartışmalar büyürken, uzmanlar konu hakkında açıklama yaptı ve ilkokul çağındaki kız ve erkek çocukları için böyle bir ayrıma gerek olmadığını, spor müsabakaları için koşul olan fiziksel eşliğin bu çağda henüz bozulmadığını belirtti.

Bölgenin yerel meclis üyesi ise karşı çıkarken olimpiyatları referans gösterdi ve karma müsabakaların yapılmadığını öne sürdü.

Oysa ki durum tersiydi, olimpiyatlarda karma müsabakalar yapılıyordu. Örneğin Tokyo 2020'de, yüzme, atletizm ve triatlonda karma müsabakaların yanı sıra, okçuluk, eskrim ve judoda karma cinsiyetli takım etkinlikleri yer alacak. Yine masa tenisi karşılaşmalarında da, karma müsabakalar olacak.

Binicilik ve at yarışı gibi sporlarda da, erkekler ve kadınlar uzun süredir birbirleriyle yarışıyorlar. Kadınların bu disiplinlerdeki profil ve başarıları gittikçe artıyor.

FUTBOLDAKİ KURAL 2015'TE DEĞİŞMİŞTİ

Futbolda da, 2015 yılında değişen kurallara dek kız ve erkek çocukları 18 yaşına kadar birlikte oynayabiliyordu. Yeni kuralla bu sınır 12'ye indirildi.

Karma müsabakaları destekleyen Guardian'ın spor yazarı Anna Kessel, kadın sporcuları öne çıkarıp sporda neler başarabildiklerini göstermenin bu kavrayışı yıkabileceğini söyledi.

2012 Olimpiyat Oyunları'nda 70 bin izleyicinin önünde Brezilya'yı yenen Britanyalı futbolcu kadınları, kriket takımının Dünya Kupası'nı kazandığı müsabakanın 120 milyon izleyici tarafından televizyonda izlendiğini hatırlatan Kessel, egzersiz yapmanın çocuk yaşta kazanılan bir alışkanlık olmasının, karma oyunlarla daha eğlenceli hale getirilmiş bir spor kültürüyle kazandırılabileceğini belirtti.

Fiziksel değişikliklerin erkek ve kız çocukları etkilemeye başlamasıyla beraber, spor müsabakalarını cinsiyetlere göre ayrılmanın tartışma götürecek yanı olmadığını söyleyen spor yazarı, 4 yaşındaki çocukların kaşıkta yumurta yarışı için koparılan fırtınayı ise "çılgınlık" olarak niteledi.