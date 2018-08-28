İlkay Gündoğan: Asla unutmayacağım, maçtan sonra kendimi tuvalete kilitledim

Türkiye kökenli Alman Milli Takımı futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakması sonrası başlayan ırkçılık tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da Mesut Özil ile birlikte tepki çeken İlkay Gündoğan, ırkçılık tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sporx'in Alman basınından aktardığı habere göre Gündoğan, fotoğraf olayından sonraki gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

"27 yaşındaki kişisel olarak bir dönemi atlatabilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel anı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası büyük başarısızlıktı. Almanya için oynamaktan gurur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum" diyen Gündoğan, şöyle devam etti:

"Milli takımı bırakmayı düşünmedim. Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından kötü tepki görürseniz ve bir Alman politikacı tarafından hakarete uğrarsanız endişelenirsiniz. Ama kaçmak istemiyorum. Bu durumla yüzleşmek istiyorum. Islıklanmam benim için çok zordu. Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendi tuvalete kitledim ve 10 dakika boyunca nefes aldık. Kızgınlık, hayal kırıklığı ve üzüntü vardı. Ama hayattaki zor anların üstesinden gelmek gerekiyor. Onunla yüzleşmek istedim ve gelecekte de bunu yapmak istiyorum."