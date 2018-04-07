Güney Kore'de 'İki metreden uzun yabancı basketbolcu oynayamaz' kararı

Boyları iki metreden uzun olan yabancı oyuncuların Güney Kore Basketbol Ligi'nde oynaması yasaklandı.

Boyları iki metreden uzun olan yabancı oyuncuların Güney Kore Basketbol Ligi'nde oynaması yasaklandı.

Güney Kore Basketbol Ligi'nde ilginç bir karar alındı. Eurosport'un haberine göre lig yetkilileri boyları 2 metreden uzun olan yabancı oyuncuların ligde oynamasını yasakladı. Ligi daha zevkli bir hâle getirmeyi amaçladıklarını söyleyen yetkililer, kısa boylu ve yetenekli oyuncuların transferini teşvik etmek adına böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Ekim ayında başlayacak yeni sezonda oynayamayacağı resmen tebliğ edilen ilk isim ise 2016 yılından bu yana Güney Kore Basketbol Ligi takımlarından Anyang'da forma giyen ABD'li pivot David Simon oldu. Karar karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten David Simon “Ligdeki uzun ve kısa boylu oyuncular arasında yetenek olarak büyük farklar yok. Bu karara gerçekten anlam veremiyorum” dedi.

Öte yandan Güney Kore Basketbol Ligi'nde oynayan ve boyu 2 metrenin üzerinde olan ABD'li 9 basketbolcuya kararın önümüzdeki günlerde tebliğ edilmesi bekleniyor.

