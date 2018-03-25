Göğsüne top çarpan Hırvat futbolcu yaşamını yitirdi

Hırvatistan'ın Marsonia takımında oynayan Bruno Boban, göğsüne çarpan topun ardından yaşamını yitirdi.

Hırvatistan'ın 3. Lig takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

25 yaşındaki Hırvat futbolcu Boban, Hırvatistan'ın 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.

Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.