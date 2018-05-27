Giro d'Italia'da genel klasman şampiyonu Chris Froome oldu

101'inci kez koşulan Giro d'Italia turu bugün sona erdi. Bisiklet turunun genel klasman şampiyonu Chris Froome oldu.

Bisiklet sporunun en köklü turlarından biri olan Giro d'Italia 101. kez koşuldu. 4-27 Mayıs tarihleri arasında koşulan turda genel klasman şampiyonu Chris Froome oldu.

İlk 3 etabı İsrail'de koşulan turun, geri kalan 18 etabından 3'ü Sicilya Adası'nda, 15'i Çizme'de koşuldu.

TUR NEDEN İSRAİL'DE BAŞLADI?

İsrail hükümetinin Uluslararası Bisiklet Birliği’ne (UCI), turun ilk 3 etabının İsrail'de koşulması karşılığında 20 milyon avronun üstünde para ödediği söyleniyor. Bu rakamlar bisiklet için ve özellikle 3 tur için çok büyük paralar.

Sporcuların ve takımların İsrail topraklarına gelmesi için büyükçe bir teşvik. Sporcular gönülsüz şekilde gelmiş olsa da son kararı takım patronları alıyor.

Turun sonucunda derece kazanan sporcular şöyle:

PEMBE MAYO (MAGLIA ROSA)

Genel klasman* birincisine verilen mayodur. Rengini, La Gazetta dello Sport gazetesinin pembe sayfalarından alıyor. Pembe mayo ve genel klasman dereceleri:

1- Chris Froome

2- Tom Dumouolin

3- Miguel Ângel Lopez

SİKLAMEN MAYO (MAGLIA CICLAMINO)

Etap galibiyetleri ve ara kapılarda toplanan puanların karşılığında verilir. İtalya Turu'nda dağlık etaplar görece fazla olduğu için yokuşçular da bu mayoyu kazanabilir. Siklamen mayo dereceleri:

1- Elia Viviani

2- Sam Bennet

3- Davide Ballerini

MAVİ MAYO (MAGLIA AZZURRA)

Yokuş etaplarında birincilik sayısı en fazla olan tırmanışçıya verilir. Mavi mayo dereceleri:

1- Chris Froome

2- Giulio Ciccone

3- Simon Philip Yates

BEYAZ MAYO (MAGLIA BLANCA)

Genel klasmanda en iyi dereceyi yapan 25 yaş altı bisikletçilere verilir. Beyaz mayo dereceleri:

1- Miguel Ângel Lopez

2- Richard Carapaz

3- Sam Oomen

*Genel klasman: 21 etapta yapılan zamanların toplanmasıyla elde ediliyor.

Etap ve mayo bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

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