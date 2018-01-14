Gençlik ve Spor Bakanı'ndan EURO 24 açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına ilişkin soruya, “Türkiye güvenli bir spor ülkesidir. Dolasıyla EURO 2024 için şansımız yüksek” dedi.

AKP Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına ilişkin gelen bir soruya Bakan Bak, “Türkiye, özellikle sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, geçtiğimiz süreçte spor tesislerine çok büyük yatırım yaptı. Dünyada spora en fazla yatırım yapılan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye bir spor ülkesi. Türkiye büyük spor organizasyonları yapıyor. Türkiye'nin organizasyon yeteneği çok yüksek. Türkiye, organizasyon kabiliyeti, mevcut tesisleri, mevcut yapısı ve ülkenin büyüyen, gelişen yapısıyla pek çok organizasyonu başarıyla yapacak nitelikte. Dolasıyla EURO 2024 için şansımız yüksek. Ayrıca Türkiye güvenli bir ülke ve bu organizasyonu da layıkıyla yerine getirecek güçte" açıklamasında bulundu.

