Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen son takım oldu

Hatayspor'u penaltılarla geçen Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep 45+1'de Gökhan Alsan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. Hatayspor ise 82. dakikada Mirkan Aydın golüyle eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatmama bölümünde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.