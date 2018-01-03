Gaziantepsporlu futbolcular yeniden maçlara çıkacak

Gaziantepsporlu futbolcular yaşanan mali sorunlara rağmen bugün yaptıkları basın açıklaması ile yeniden maçlara çıkacaklarını duyurdular.

Gaziantespor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulüp anahtarlarını teslim edeceklerini söylemişti. Bununla beraber kulüpte yaşanan maddi sorunlar nedeni ile futbolcular antrenmana ve maça çıkmayacaklarını bildirmişti. Kapanma kararının tüzük engeline takılması üzerine destek mitingi düzenlemesinin ardından yoğun taraftar ilgisi ile karşılaşan futbolcular, yeniden maçlara ve idmanlara çıkacaklarını duyurdu.

'NE OLURSA OLSUN MAÇLARA ÇIKACAĞIZ'

Takımdaki futbolcular adına açıklama yapan Elyesa Süme, ne olursa olsun maçlara çıkacaklarını belirterek, “Biz idmanlara ve maçlara çıkmama kararı almıştık. Kulüp kapanacak diye böyle bir karar almıştık. Ödemeler yapılmıyordu, söylentiler geliyordu, sıkıntılar ve borçlar derken böyle bir karar almıştık. Biz dün yaptığımız çağrıdan sonra mesai saati içerisinde binlerce insanı meydanda gördükten sonra, kendi aramızda konuştuk ve ne olursa olsun Gaziantepspor için idmana ve maçlara çıkacağız. Sahip çıkılsa da çıkılmasa da devam etmeye karar verdik. Sahipsiz bir şekilde de devam etmeye hazırız“ şeklinde konuştu.

Gaziantepspor’un genç oyuncusu Müslüm Talsik ise, "Burada tek zor durumda olan insanlar bizler değiliz. Burada neredeyse 20 yıldır çalışan personeller var. Bu insanların çocukları ve eşleri var, bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecekler? Dediğimiz gibi buradaki arkadaşlarımızdan evine gidecek parası olmayan arkadaşlarımız var" diye konuştu.