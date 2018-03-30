Gazeteciye 'Kafanı gözünü kırarım' diyen Arda Turan'dan açıklama

Gazetecilere 'Senin kafanı, gözünü kırarım. Benim karımla konuşuyorsun, dikkat et' diyen Başakşehirli futbolcu Arda Turan 'Konuşmama hakkımıza da saygı göstermelisiniz' dedi.

Geçmişte gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve bu sebepten A Milli Takım'dan ayrılan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan’ı görüntüleyen gazetecilere yönelik söylediği ifadelerle ilgili konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre Turan, bu konuyla ilgili basın mensuplarına “Siz her yerde olduğunuz için konuşmama hakkımıza da saygı göstermelisiniz. Sonuçta benim eşim bir köle değil" açıklaması yaptı.

'HADİ LAN İŞİNE BAK'

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte yemek yerken görüntülenmişti. Sorulara ağzına "fermuar" işareti yapıp cevap vermeyen Aslıhan Doğan Turan'a "Arda Bey, konuşma yasağı mı koydu?" sorusu sorulmuştu. Arda Turan da Başakşehirli futbolcu, muhabire "Senin kafanı, gözünü kırarım. Benim karımla konuşuyorsun dikkat et" demişti. Turan, "Kötü bir şey sormadım" diyen muhabire "Hadi lan işine bak" diye bağırmıştı.