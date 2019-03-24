Galatasaray yönetimi idari yönden ibra edilmedi, seçime gidiyor

Galatasaray'ın yıllık olağan mali kurulunda Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmedi. Galatasaray'ın tüzüğüne göre kulübün iki ay içinde seçime gitmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın bugün yapılan olağan mali kurulunda Mustafa Cengiz yönetiminin ikinci dönemdeki faaliyetleri idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılı kulübün tüzüğüne göre iki ay içinde seçime gitmesi gerekiyor.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan olağan mali genel kurulda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2018 yılının 23 günü ile Mustafa Cengiz yönetiminin iki dönem faaliyetleri üyelerin ibrasına ayrı ayrı sunuldu. Üyelerin oylaması sonucu Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak-29 Mayıs dönemdeki faaliyetleri de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilirken, Cengiz'in ikinci dönemi olan 29 Mayıs'tan sonraki faaliyetleriyse mali yönden ibra edildi ancak idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray tüzüğüne göre yönetimin bir ay içinde seçim kararı alması ve 23 Mayıs 2019'a kadar seçim yapması gerekiyor. Tüzüğe göre Mustafa Cengiz, seçimde aday olamayacak.

Mustafa Cengiz, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.