Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda üyeler arasında yüksek gerilim yaşandı.

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı ve toplantıya 5 dakika ara verildi.

Galatasaray Kulübü eski Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel müdürü Ali Öğüdücü kürsüde konuşmasını yaptığı sırada salonda tansiyon yükseldi. Öğüdücü konuşmasını yaparken bir üyenin kendisine itiraz etmesi ve konuşmasına bağırarak tepki göstermesi sonrasında salonda tartışmalar yaşandı.

Öğüdücü konuşmasını bitirdikten sonra kendisine itiraz eden üyenin yanına gitmeye çalıştı. İşte bu anda Ali Öğüdücü'ye doğru Cemal Kadir Sevim isimli üye yöneldi. Cemal Kadir Sevim aslında koltuğa takıldığı için Ali Öğüdücü'ye doğru hamle yaptı.

Ancak salonda birçok kişi, "Sen kime vuruyorsun" diye bağırıp tepki gösterdi. Salona güvenlikler girdi ve Ali Öğüdücü'yü bu bölgeden uzaklaştırdı. Öğüdücü, salon dışına alınırken Cemal Kadir Sevim isimli üye "Ben ona bir hamle yapmadım. Ayağım takıldı, düşüyordum. Gidip özür dileyeceğim" dedi ve dışarı çıkıp Ali Öğüdücü'den özür diledi.

Bu sırada salonda Kamil Gezer isimli üye arkasında bulunan Fatih Altaylı'yı, "Senin televizyonlarda yaptığın konuşmalar yüzünden bu salonda bu tartışmalar yaşanıyor" diyerek çıkıştı.

Bu sırada ikili arasında tansiyon yükseldi ve Taner Aşkın araya girdi.

BU KEZ İBRA KRİZİ

Hayri Kozak'ın "Gerekirse ibra oylaması yapmayalım" sözlerine Arif Çalıkoğlu isimli üye "O ibra oylaması yapılacak" diye çıkıştı. Ve bu sözler sonrasında Galatasaray genel kurulunda sert tartışmalar yaşandı.

Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gerginlik sonrası kürsüye çıkarak, "Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" dedi.

Üyelere sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Cengiz, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Lütfen eski ya da yönetime kızgın da olsanız Galatasaray'a yakışır şekilde kendinizi muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açıklan penceresi, kültür yuvası. Kavganın yeri değil, bize yakışmaz. Öfkenizi rakiplerinize tutun. Dostlarına toleranslı durun. Hepiniz kardeşsiniz. Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Ben konuşmama başlarken saygılı olun dedim. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin" dedi.