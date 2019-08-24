Futbolun Spartaküsü: Çizgi Metin

İlk sporcu grevinde de ilk sporcu sendikası girişiminde de 'Çizgi Metin'in imzası vardı… 'Futbol oyun olarak güzel, borsada kirli ve çirkin' diyen devrimci spor emekçisi Metin Kurt'un aramızdan ayrılışının 7. yılında saygıyla anıyoruz.

Komünist futbolcu Metin Kurt, aramızdan ayrılışının yedinci yılı. Şimdi, kırmızı atkısıyla o 'nostaljik ve romantik' bir öğe olmanın çok ötesinde, eskilerden bize elimize tutuşturduğu mücadele bayrağıyla, en ön safta yürümeye devam ediyor... Eski günlerdeki gibi ve yeniyi kurmanın arifesinde…

Metin Kurt’u soruyorlardı her defasında. Neden bu kadar sevildiğine ve sivrildiğine cevap arıyorlardı kuşkusuz. Hani bazı örnekler vardır ya şimdilerde fazlasıyla artan, kazanılan kupa ya da başarılarıyla övünen, harcadıkları ya da istedikleri paralarla popülerleşen ve lümpen yaşamlarıyla sivrilen… İşte onlardan biri hiç olmadı, bunlarla sivrilmedi, farklıydı Metin Kurt. Çünkü o kişilerin yerine başkalarını koymak, yerleştirmek alabildiğine kolaydı futbolda. Düzen işine yaradığı kadar alır, geriye ise tüketilmiş koskoca bir tortu bırakırdı tükenmiş yaşamlarla birlikte… Futbol oynamaya benzeyemezdi sadece bu, futbol oynayabilmek tek başına hatırlanmak için de yetemezdi. Metin Kurt bunlardan değildi.

Ona boşuna Spartaküs’ün isyanının yeşil sahalardaki ismi demiyorlardı. Onun bir dünya görüşü vardı. Bunun uğruna sevdiği takımdan uzaklaştırılmayı göze aldı. Zamanında, Galatasaray eski teknik direktörü İngiliz Brian Birch’ün İstanbul’a son gelişinde bir gazeteye göz atıp, "Metin Kurt’u arıyorum. Daha başbakan olmadı mı?" sorusu kendisine sorulmamalıydı aslında. Onun derdi başbakanlık hiç olmadı, o halkının yanında, eyleminde yer aldı; TEKEL’de, ilk sporcu grevinde, ilk sendika girişiminde… Egemen sınıfın dayattığı futbol anlayışının karşısında durdu ancak bu konumlanması onun için bir sözden ibaret değildi. O, mücadele etmeyi seçti. Onu şimdilerde yalnızca nostaljik bir kimlik olarak ananlar, Metin Kurt’un mücadele mirasına en çok düşmanlık edenlerdir. Çünkü Metin Kurt her şeyden önce bir komünisttir.

METİN KURT KİMDİR?

15 Mart 1948'de Kırklareli'de doğan Metin Kurt, profesyonel futbol yaşamına Altay'da başladı.

PTT'den Galatasaray'a transfer olan Kurt, 1970-1976 arası ülkenin en iyi futbolcuları arasında yer aldı. Futbolu Kayserispor'da bıraktı. 26 kez milli formayı giyen Metin Kurt, 4 gol kaydetti.

Futbolcuların örgütlü olması ve haklarını araması konusunda öncü bir rol üstlenen Metin Kurt, futbolculuk yaşamı bittikten sonra da, bu rolünü bırakmadı. 2010 yılında Devrimci Spor Emekçileri sendikasını kurdu.

Metin Kurt, 2011 seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) milletvekili adayı olmuştu.

Metin Kurt, 24 Ağustos 2012 yılında, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.