Futbolda kayyum dönemi: Kadro sınırı, transfer yasağı, puan silme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, bugün gerçekleştirdikleri basın toplantısında Lisans Talimatnamesi'ndeki değişikliklere ilişkin konuştu. Yeni düzenlemeye göre her bir kulübün harcamaları denetim altında tutulacak, harcama limitini aşan kulüplere transfer yasağı, puan silme gibi cezalar gelecek.

Türkiye Futbol Federasonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Lisans Talimatnamesi'nde yeni düzenlemelere ilişkin bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Özdemir ve Orman, "Yeni talimatnameyle, yeni bir sistem getirmiş bulunmaktayız. Kulüplerimiz, yıl boyunca bağımsız kuruluşlar tarafından da denetime tutulacaklar. Sezon başı, ortası ve sonu şeklinde çok sıkı şekilde devam edecektir" açıklamasında bulundu.

HARCAMA LİMİTLERİ HER TAKIM İÇİN AYRI OLACAK

Yeni düzenlemeye göre her takım için ayrı harcama limiti belirlenecek. Limitin aşılması durumunda futbolcu kayıtları durdurulacak.

TRANSFER YASAĞI, KADRO SINIRLAMASI, PUAN SİLME

Cezalar, harcama limitinin aşılmasının boyutuna göre değişecek.

Harcama limitini aşan kulüplere şu cezalar verilecek:

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15: Transfer yasağı

Yüzde 16-20: 1 puan silme ve üstte yer alan cezalardan birinin veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25: 2 puan silme ve üstte yer alan cezalardan birinin veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü: 3 puan silme ve üstte yer alan cezalardan birinin veya birkaçının uygulanması