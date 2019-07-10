Futbolda kayyum dönemi: Kadro sınırı, transfer yasağı, puan silme

Türkiye Futbol Federasonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Lisans Talimatnamesi'nde yeni düzenlemelere ilişkin bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Özdemir ve Orman, "Yeni talimatnameyle, yeni bir sistem getirmiş bulunmaktayız. Kulüplerimiz, yıl boyunca bağımsız kuruluşlar tarafından da denetime tutulacaklar. Sezon başı, ortası ve sonu şeklinde çok sıkı şekilde devam edecektir" açıklamasında bulundu.
HARCAMA LİMİTLERİ HER TAKIM İÇİN AYRI OLACAK
Yeni düzenlemeye göre her takım için ayrı harcama limiti belirlenecek. Limitin aşılması durumunda futbolcu kayıtları durdurulacak.
TRANSFER YASAĞI, KADRO SINIRLAMASI, PUAN SİLME
Cezalar, harcama limitinin aşılmasının boyutuna göre değişecek.
Harcama limitini aşan kulüplere şu cezalar verilecek:
Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
Yüzde 6-10: Kadro sınırlaması
Yüzde 11-15: Transfer yasağı
Yüzde 16-20: 1 puan silme ve üstte yer alan cezalardan birinin veya birkaçının uygulanması
Yüzde 21-25: 2 puan silme ve üstte yer alan cezalardan birinin veya birkaçının uygulanması
Yüzde 26 ve üstü: 3 puan silme ve üstte yer alan cezalardan birinin veya birkaçının uygulanması