Futbolculardan su kesintisi protestosu: Süs havuzuna girdiler

Aydınspor 1923'lü futbolcular, tesiste suların kesik olmasını kent meydanındaki süs havuzuna girerek protesto etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aydınspor 1923'ün futbolcuları ilginç bir protesto gerçekleştirdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Hüseyin Aksu Tesisleri'nde antrenman yaptıktan sonra duş almak isteyen Aydınspor 1923'lü futbolcular suların kesik olduğunu fark etti. Futbolcular, bu duruma tepki göstermek için Aydın Kent Meydanı'ndaki süs havuzunun yolunu tuttu.

Kent meydanınsaki süs havuzuna giren futbolcular ile futbolculara engel olmak isteyen zabıta ekipleri arasında arbede çıktı ve devreye polis girdi.

Olaylar yatıştıktan sonra Aydınspor 1923'ün başkanı Hüsamettin Ertan açıklama yaptı. Aydınspor 1923'ün kentin değeri olduğunu belirten Ertan, “Tesislerimizde paramızla bizi abone yapmıyorlar, suyumuzu kesiyorlar. Beni bu meydanda ya idam edecekler ya da bunların yakasını bırakmayacağız. Bu takıma herkes sahip çıkacak. Antrenman sonrası su bulamayınca biz de futbolcuların havuzda duş almasını sağladık.” dedi.