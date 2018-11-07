'Futbol Federasyonu'na kayyum atansın' önerisi

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, kulüplerin borç batağı içinde olduğunu belirtirken, 'Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, Futbol Federasyonu ve sporla ilgili de el çektirelim' diyerek AKP'ye çağrıda bulundu.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyum atanması önerisinde bulundu.

Türk futbolunun uçurumdan aşağıya uçmuş vaziyette olduğunu belirten Sancaklı, "Şöyle ki: Sadece 4 büyük kulübümüzün, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon diye nitelendirdiğimiz takımların borcu 12 milyarı geçmiş. Yani bugünkü faizlerle ortalama yüzde 30'dan deseniz 12 milyarın yıllık faizi 3.6 milyar TL, dört kulübün ödemesi gereken sadece faiz miktarı. 30'dan hesaplasan 3.6 milyar lira yapar ki bunu hiçbir kulübün gelirinin karşılaması mümkün değil" dedi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, federasyona kayyum atanması çağrısı yapan Sancaklı, "Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, hiçbir kulüp başkanı rakip takımın deplasmanına gidemiyor, her yerde tepki var her yerde olaylar var. Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak bu Futbol Federasyonu ve sporla ilgili —genel konuşuyorum- el çektirelim" ifadelerini kullandı.