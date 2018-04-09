Fikret Orman'ın yanında Bilal Erdoğan: Katar'da ilginç görüşme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Katar'da yaptığı görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Katar ziyareti kulübün satılacağı iddialarına neden olurken, ziyarete ilişkin ortaya çıkan bir kare dikkat çekti.

Orman'ın Katarlılarla yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer alırken, görüşmenin içeriği ve kapsamı, Erdoğan'ın toplantıda nasıl bir rolü olduğu merak konusu oldu.

Toplumsal'da yer alan habere göre, Orman, Katar Savunma Bakanı Halid bin Mohammed el Atiyye ile görüşmüş o görüşmede AKP'ye yakın iş adamlarından Ethem Sancak da yer almıştı.

Serdar Ali Çeliker ise Beşiktaş-Katar görüşmelerine ilişkin şu iddiayı dile getirdi: