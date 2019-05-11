Fikret Orman oruçluydu kusuruna bakmayın: Karı gibi arkadan konuşurlar

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman kurul toplantısında yaptığı konuşmada muarızlarını eleştirmek için 'karı gibi arkadan konuşurlar' sözlerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine Orman, kendisini 'Oruçlu olmama verin' diyerek savundu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, kurul toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle tepki topladı. Orman, kurul üyeleriyle girdiği tartışmada, "Öyle bir delikanlı yok zaten, anca karı gibi arkadan konuşurlar” sözlerini kullandı.

Hakkında yapılan yorumlarla ilgili olarak konuşan Fikret Orman, “Hakkımda şaibeler var denildi. ‘Kulübün uçağını tutmuş’ dediler. ‘Bırakın uçağı, bir tane drone göstersinler’ dedim. Göbeğinden konuşmayacaksın. Böyle bir şey var ise çıkıp konuşun. Delikanlı gibi çıkın konuşun. Öyle bir delikanlı adam da yok burada, karı gibi çıkıp arkadan konuşurlar” dedi.

'ORUÇLU OLMAMA VERİN'

Fikret Orman sözlerinin tepki çekmesi üzerine “özür” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Orman, tekrar söz alarak “Oruçlu olmama verin. Bütün üyelerden, özellikle kadın üyelerden çok özür diliyorum” dedi.