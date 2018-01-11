Fikret Orman: Hedef kitlemiz müslümanlar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "İnsan kendi dinindeki bir takıma daha fazla sempati duyar. O yüzden hedef kitlemiz müslümanlar” dedi.

54. TSYD Antalya Buluşması'nda "Yükselen Değer Beşiktaş" oturumuna Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman konuşmacı olarak katıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fikret Orman konuşmasında daha önce söylediği, “Dünyanın en büyük müslüman takımı Beşiktaş'tır” ifadesine atıfta bulunarak, “Bu lafım çarpıtıldı. Ancak biz aslında bir Muhammed Ali yaratmak istiyoruz. Çünkü renkli bir kişiydi ve müslümandı. Avrupa'daki bir hıristiyan futbolseveri Beşiktaşlı yapmak zor ama müslüman birinin dikkatini çekmek daha kolay olabilir. İnsan kendi dinindeki bir takıma daha fazla sempati duyabilir. Bizim hedef kitlemiz Türkiye'nin doğusunda yaşayan 1,2 milyar Müslüman insan. Biz, bunların dikkatini çekmek istiyoruz” dedi.

Öte yandan kulüplerin başına CEO getirilmesi gerektiğini belirten Orman, “Bizim gibi halka açık kurumlara biraz kısıtlamalar getirilmeli. Biz Beşiktaş'ta bir tüzük değişikliği ile bunu yapmak istiyoruz. Ben başkanlığı bırakmadan önce tüzük değişikliği yapmak ve benden sonra bir çığır açmak istiyorum. Benden sonra başkan olacak kişinin profesyonel çalışması gerektiğini düşünüyorum. Borçları devletin ödemesi bence adil olan şeyler değil. Konuşulmasını dahi doğru bulmuyorum” açıklamasında bulundu.