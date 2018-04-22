Fikret Orman: Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir, söyledikleri doğru

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin, 'Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik' açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide yaşanan olaylara ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Orman, "Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Erdoğan'dan olaylı derbi yorumu: Burada bir kumpas var