Fikret Orman: Afrin'e gitmek istiyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, TSK'nin operasyon yürüttüğü Afrin'e gitmek istediğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada Afrin'e gitmek istediğini söyledi.

Orman, "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Orman sözlerini şöyle tamamladı:

"Her konuda öncü olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim."