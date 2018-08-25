FIFA'dan Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'na 12 ay men cezası

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub'a 12 ay men cezası verdi.

Haziran ayında Arjantin ile İsrail arasında Kudüs'te dostluk maçı oynanması plânlanmış, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub da Arjantinli futbolculardan ve özellikle Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti. Sonrasında ise Arjantin tarafından bu karşılaşma iptal edilmişti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) "şiddet ve nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle Cibril er-Racub'a 12 ay men ve 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdiğini açıkladı.