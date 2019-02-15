FIFA'dan Demirören'e üç yıl men cezası gelebilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in "İddaa" ihalesini en iyi teklifi vermesi sonrası tartışmalar büyürken, FIFA'nın Demirören'e yaptırım uygulamasının gündeme gelebileceği öne sürüldü.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in İddaa ihalesine girmesi ve en iyi teklifi vermesinin ardından tartışmalar sürüyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hâkimi ve uzman hukukçu Emin Özkurt, ihalenin Demirören Holding'in bulunduğu Şans Girişim'e verilmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e, FIFA Etik Kuralları'nın 26'ncı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanabileceğine dikkat çekti.

"Bahis, kumar ve benzer aktivitelere müdahillik" başlıklı 26'ncı madde, FIFA Etik Kuralları'na tabi kişilerin, bahis oynatan şirketlerle doğrudan ya da dolaylı yoldan çıkarı olmasını yasaklıyor. Bu maddeyi ihlal edenlere ise asgari 100 bin İsviçre frangı (Yaklaşık 520 bin TL) para cezasının yanı sıra üç yıla kadar futbol faaliyetlerinden men cezası verilmesi öngörülüyor.

TFF'nin statü ve talimatlarında Demirören Holding'in ihaleye girmesini engelleyebilecek net bir düzenleme olmadığını hatırlatan Özkurt, "Fakat bu durum Yıldırım Demirören’in eyleminin uluslararası alanda bir sonuç doğurmayacağı ve FIFA prensipleri açısından sorun oluşturmayacağı anlamına gelmez. TFF, FIFA'ya üye olduğu için FIFA Etik Kuralları bağlayıcı ve geçerlidir. Demirören’in men cezası alması sonucunda ise başkanlığının düşmesi gündeme gelebilir" dedi.