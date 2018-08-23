FIFA, Uruguay Futbol Federasyonu yönetimine el koydu

FIFA, 'Uruguay Futbol Federasyonu'nda yaşanan yönetim boşluğunu devralacağını' açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Uruguay Futbol Federasyonu'nun yönetimine el koydu.

Uruguay Futbol Federasyonu başkanıyken kendisine ait olduğu öne sürülen eleştirel ses kayıtlarının medyaya sızmasının ardından Wilmar Valdez'in istifası sonrası federasyon yönetiminde boşluk oluşmuştu.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, FIFA, bu boşluğu dolduracak ve ülke futbolunu yönetecek bir komitenin Uruguay Futbol Federasyonu yönetimini devralacağını açıkladı.

FIFA'nın bu kararı almasında Uruguay'ın, Güney Amerika Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için aday olması da etkili olurken, 28 Şubat 2019'a kadar federasyonda yetkili olacak komitenin bu süre zarfında federasyonun yeni başkanını seçmek için gerekli çalışmaları yürüteceği de belirtildi.