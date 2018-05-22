FIFA, Rusya hakkındaki 'doping' soruşturmasını kapattı

FIFA, Rus futbolcuların doping kullandığı iddiaları hakkında yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle, soruşturmayı kapattı.

FIFA, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile yaptığı anlaşmayla, Rus futbolcuların kural ihlali yaparak doping kullandığına ilişkin iddialar nedeniyle açılan soruşturmayı "yetersiz kanıt" gerekçesiyle kapattı.

McLaren raporlarındaki bulgularla tetiklenen soruşturma, örneklerin yeniden test edilmesini, numunelerdeki işaretleri araştırmayı ve muhbir Dr. Grigory Rodçenkov gibi önemli tanıklarla yapılan görüşmeleri içeriyordu. Rodçenkov daha sonra New York Times'a verdiği röportajda Rusya'da devlet destekli doping programı olduğunu öne sürmüştü.

Ancak FIFA, doping iddialarına dair kanıt bulamadı ve WADA'ya danışarak soruşturmayı kapattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı Eski Direktörü Grigory Rodçenkov için "sorunlu bir geri zekalı" demişti.