Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sona erdi. Sportif Direktör Damien Comolli daha önceden hazırladığı planları hayata sokmaya başladı. Sarı-lacivertliler Phillip Cocu ile kesin anlaşma sağlarken anlaşmanın arka planıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı

Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından göreve getirdiği Sportif Direktör Damien Comolli, önceden hazırladığı planları hayata sokmaya başladı. Bunların başında da teknik direktörlük konusu geliyordu. Bunun için ilk etapta Aykut Kocaman ile bir görüşme yapan Comolli daha sonra da yeni isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

Fransız direktörün listesinde Buvac ve Puel gibi isimler de bulunuyordu ancak son anda listenin başında Phillip Cocu’nun olduğu ortaya çıktı.

Comolli ve Cocu’nun yaptığı görüşmeler sonunda ikilinin kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanmasında genç teknik adamın net tavrının da etkili olduğu ortaya çıktı. Cocu, PSV yönetimine, “3 yıldır ulaşabileceğim her başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Onun için de daha iyi olanakları olan bir kulübe gitmek istiyorum. PSV’yi şampiyon yaptık ve Şampiyonlar Ligi’ne soktum. Burası benim için tamamdır” diyerek resti çekti.

Bu durum sonrasında süreç daha da hızlı ilerledi ve Cocu ile her konuda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe yönetiminin Philip Cocu’yu en geç pazartesiye kadar açıklaması bekleniyor.

KOCAMAN'A TEŞEKKÜR EDİLECEK

Philip Cocu’nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte Aykut Kocaman devri de sona ermiş oldu.