Fenerbahçe kongresi başladı: Yıldırım ve Koç'un listeleri belli oldu

Fenerbahçe’de seçim heyecanı başladı. Sarı lacivertli kulübün iki gün sürecek kongresinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listeleri belli oldu.

Fenerbahçe’de seçim heyecanı başladı. Sarı lacivertli kulübün iki gün sürecek kongresinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listeleri belli oldu.

Ülker Stadı’nın iki gün boyunca ev sahipliği yapacağı seçimde 26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel Kurulun ikinci gününde ise oy verme işlemi 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığına oy birliğiyle Vefa Küçük seçildi.

BAŞKAN ADAYLARI TEZAHÜRATLA KARŞILANDI

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. Stada ilk olarak Ali Koç girerken, ardından Aziz Yıldırım tribüne geldi. İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.

İKİ ADAYIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE

Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.

İŞTE LİSTELER

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Mithat Yenigün

Mehmet Kocadon

Nihat Özbağı

Mahmut Uslu

İlhan Yüksel Ekşioğlu

Mehmet Şekip Mosturoğlu

Ömer Temelli

Önder Fırat

Ozan Balaban

Ahmet Özokur

Fatih Öztürk

Selim Kosif

Ahmet Ketenci

Metin Doğan

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ