Fenerbahçe ile Bursaspor arasında 'FETÖ' tartışması

Aziz Yıldırım'ın “Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı” açıklamasına Bursaspor'dan tepki geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Vakfının yayın organı Stadyum dergisine röportaj verdi. Röportajın bir bölümünde Aziz Yıldırım sağlam bir yapılanmaya giderek, üst üste şampiyonluklar yaşadıklarını belirterek, “Ta ki 2006'daki Denizlispor maçında önümüz kesilene kadar. Burada FETÖ devreye girdi. Bizim şanssızlığımız, FETÖ'nün en güçlü döneminde kulübün başında olmamız ve en başından beri FETÖ'ye karşı durmamızdı. Tabii şanssızlık dediğimiz bu durum ülkemizin 15 Temmuz'daki en büyük ilham kaynağı oldu ve bununla gurur duyuyoruz. Denizli'den sonra tekrar bir ağırlık koyduk ve takım yine şampiyon olmaya başladı. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynandı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı. Yine yıkılmadık, yeniden yapılandık. 2010-11 sezonunda muazzam bir futbol ve şampiyonluk. FETÖ operasyonları olmasa, şu an nerelerde olabileceğimizi tahmin edebiliyor musunuz. Ne yazık ki yine FETÖ... O sezon FETÖ, önceki yıllardaki oyunlarını yine oynadı fakat sahadaki ortaklarıyla bu kez başaramayınca beni ve arkadaşlarımı aldılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kirli operasyonlarından biri yapıldı bize” açıklamasında bulundu.

Bursaspor Kulübü, röportajda yer alan “Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı.” ifadelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2010 yılında kazanılan şampiyonluğun tertemiz olduğu belirtilerek, “Şampiyonluğumuz Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar değerlidir” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Türk futbol kamoyunun iki şampiyon camiasını birbirine düşürmekten başka hiç bir gayesi olmayan bu akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar göstermediğimizin bilinmesini istiyor, bununla birlikte hamurunda sadece hak, hukuk, alın teri ve emek olan o tarihi başarımıza uzanan zehirli dile TFF ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cevabın verilmesi hususunda gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.