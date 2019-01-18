Fenerbahçe-Bursaspor maçı öncesi taraftarlara alkol kontrolü yapılacak!

Fenerbahçe, 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maç öncesinde alkol kontrolü yapılacağını açıkladı.

Kararın İl Güvenlik Kurulu tarafından alındığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’da Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde İl Güvenlik Kurulu Kararı Gereği, taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolü yapılacak ve alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ve deplasman takım taraftarları stada alınmayacaktır.

Taraftarlarımızın konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü