Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Şenol Güneş'in başına sert cisim atıldı

Fenerbahçe-Beşiktaç derbisinin 57. dakikasında, Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı madde sonrası saha bir anda karıştı. Hakem Mete Kalkavan sahayı terk etti, maç tatil edildi.

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaç derbisinin 57. dakikasında sahada olaylar çıktı. Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin taraftarlarla tartışırken, Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı madde sonrası saha bir anda karıştı. Güneş bir anda yere kapaklanırken Beşiktaş kenar yönetimi çileden çıktı. Aykut Kocaman da Beşiktaş yedek kulübesine giderek durumu yatıştırmaya çalıştı. O sırada olaylar bir anda sahanın tünel çıkışına sıçradı. Yabancı maddeyi atan taraftar tribünden aşağıya indirilirken Mustafa Pektemek bir anda oraya koşup yumruklar savurdu. İki takım kenar yönetimi ve futbolcular da olaylara dahil olunca yaşananlar sonrası hakem, ekibini alıp içeriye girdi. GÜNEŞ MAÇA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEDİ Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tünele girerken yüzüne gelen bir cisim sebebiyle yere düştü. Tecrübeli teknik adam annesine küfredildiğini ve maça çıkmayacağını söyledi. Güneş'in kafasına gelen cisimlerden dolayı 5 dikişi atıldı. A Spor'un haberine göre Güneş tedavi için hastaneye götürüldü. Maçın hakemi Mete Kalkavan sahayı terk etti. Derbi, olaylar nedeniyle tatil edildi.