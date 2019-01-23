Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
TFF konuyla ilgili açıklama yayımladı.
'SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR'
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."