Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılığına Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel’i getirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in yardımcılarında Levent Şahin ile Claudio Taffarel’in kesinleşmesinin ardından iki isim daha belli oldu.

Daha önce de Terim ile çalışan Hasan Şaş ile Ümit Davala, Terim’in yeni ekibinde de yer aldı. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Hasan Şaş da sosyal medya hesabından Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaştı.

Fatih Terim, daha önceki basın toplantılarında yardımcılarının kim olacağı yönündeki sorulara yanıt olarak takımda yer alan isimlerden bir ekip kuracağını söylemişti.