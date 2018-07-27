Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı: Önce yumruk attım, sonra tokatladım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'dan ayrılık gerekçesi olan olaya ilişkin ifade kayıtları ortaya çıktı.

Gazeteci Atilla Türker, “markaj” adlı bloğunda geçen yıl Fatih Terim ve TFF yedek yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın mahkemeye yansıyan tutanaklarını yayımladı.

Buna göre Terim'in ifadesi şöyle:

Damadım Ahmet Baran Çetin'in kız kardeşi Petek Zeynep Çetin damadımı ağlayarak aradığını ve Selahattin Aydoğdu 'nun kendisini taciz ettiğini kızım Merve bana söyledi.

Evime misafir geldiğinde ücretiyle kebap yapmak suretiyle hizmet aldığım, beni gördüğü yerde 10 metre uzaktan önünü ilikleyip müsaade almadan masaya oturamayan ve bu surette tanıdığım Selahattin Aydoğdu isimli şahsı sorunu çözmek ve tarafları uzlaştırmak için aradım.

Kendisi telefonda bana bu konunun beni ilgilendirmediğini söyledi ve akabinde 'Erkeksen buraya gel, gelmeyenin anasını s........' diyerek telefonu kapadı. Bunun üzerine ana gibi kutsal bir varlığa edilen bu galiz küfür nedeniyle çok sinirlendiğimden kendisini iki defa aradım fakat telefonlarımı zannediyorum korkudan açmadı.

Bunun üzerine yanımda damatlarım ile arabaya atlayarak 3 saatte Alaçatı’daki dükkana gittik. Ben Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim ve 'Beni çağırıyordun Selo, geldim' dedim.

O benim oraya geleceğimi tahmin etmediğinden beni görünce korktu ve panikleyerek ‘Hocam müşteriler var, isterseniz içeride konuşalım' dedi. Bunun üzerine Selahattin Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve hemen sonra da kendisini tokatladım.