Fatih Terim'e 9 milyon tazminat kararının gerekçesi açıklandı

İstanbul 17. İş Mahkemesi TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira tazminat ödemesine yönelik gerekçeli kararını taraflara tebliğ etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesinin süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira erken fesih bedeli ödemesine yönelik kararın gerekçesinde, "TFF'nin fesih bildiriminde, sözleşmenin 6. maddesinin dayanak alınması dışında hiçbir gerekçeye yer vermediği gibi haklı feshe ilişkin hiçbir beyanda veya imada da bulunulmadığı" belirtildi.

İstanbul 17. İş Mahkemesi tarafından hazırlanarak taraf avukatlarına tebliğ edilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

Fesih kararında ve fesih bildiriminde, sözleşmenin 6. maddesinin dayanak alınması dışında hiçbir gerekçeye yer verilmediği gibi haklı fesih yapıldığına ilişkin hiçbir beyanda veya imada da bulunulmamıştır.

Yargılama esnasında, davalı TFF'nin, 'feshin gerekçesi Terim'in TFF yedek üyesi Selahattin Aydoğdu'ya yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunması, basın toplantısında, 'Yine olsa yine yaparım' şeklindeki beyanda bulunması üzerine iş akdinin feshedilmesine karar verildiği, haklı nedenle fesih halinde fesih sebebinin bağlayıcı olmadığı' iddialarına itibar edilmemiştir.

Gerek işveren gerekse işçi tarafından fesih gerçekleştirilsin, iş sözleşmesinin tarafları bildirdikleri fesih sebebiyle bağlı olup, bu sebebi daha sonra değiştiremez ve yeni sebepler ekleyemezler.

Davalı yanın fesih gerekçesi olduğunu iddia ettiği olayların 26 Temmuz 2017 tarihli TFF yönetim kurulu kararından ve yazılı fesih bildiriminden önce gerçekleşmesine, davalı yanca bilinmesine rağmen, fesih bildiriminde hiçbir şekilde bunlara değinilmemiş, tam tersine bu olaylara vakıf bulunulmasına rağmen sözleşmenin taraflarca erken feshedilmesi halini düzenleyen 6. madde uyarınca yapılmıştır.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde, Çeşme Alaçatı'daki bir kebapçıya giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı ve daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı haberlerinin ve Terim'in kavgayla ilgili "Yine olsa yine yaparım" açıklamalarının ardından harekete geçen TFF, Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Terim 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı.

Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine Terim'in avukatı, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne "itirazın iptali" davası açmıştı.

Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla, TFF'nin, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine karar vermişti. Bu kararla ilgili, her iki tarafın avukatları da farklı gerekçelerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunmuştu.

