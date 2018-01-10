Fatih Terim'den Ünal Aysal'a yanıt

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, katıldığı bir televizyon programında kendi döneminde Fatih Terim’in görevine son verilmediğini, tecrübeli çalıştırıcının kendi isteğiyle milli takımı seçtiğini dile getirmişti. O sözlere Fatih Terim'den yanıt geldi.

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal ile Fatih Terim arasında başlayan gerilimde tansiyon yükseliyor. Terim, “En son antrenmanda kalmıştık” açıklamasına “Fatih hocayı biz göndermedik, kendisi milli takımı seçti” cevabını veren Ünal Aysal’a gece geç saatlerde yaptığı Twitter paylaşımı ile yanıt verdi.

#BaşkaGSyok hashtag’iyle paylaştığı mesajda Terim, “İkinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımızı takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, katıldığı bir televizyon programında kendi döneminde Fatih Terim’in görevine son verilmediğini, tecrübeli çalıştırıcının kendi isteğiyle milli takımı seçtiğini dile getirmişti.

Bu açıklamanın üzerinde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Terim’in mesajı şöyle:

"Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu, gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımızı takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun."