Fatih Terim’den Arda Turan transferi yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'in kadrosuna kattığı Arda Turan'ın transferiyle ilgili, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek'in gazetecilere verdiği kahvaltıda birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in İspanyol ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan'ın transferinin sorulması üzerine Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin” diye cevap verdi.

Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli vurgulayan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Bu kez de değişilecek bir şey yok. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız" dedi.

Mevcut takımın seviyesini yukarı çekmeyi hedeflediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Ben bununla uğraşıyorum. Kapasitelerini yükseltmek istiyorum. Kaç kişi okursak olamadım. Bir bütün olarak mücadele edeceğiz. 11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir. Kampı kesintisiz devam ettirmeyi düşündük. Bu periyot bize iyi gelecek. Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Şu ana kadar herhangi bir transfer faaliyetimiz olmadı. Olursa da gereken yapılır. Göztepe de zordu her maç zor geçecek. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.