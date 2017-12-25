Fatih Terim- TFF davası başlıyor! 13 milyonluk dava...

Milli Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim'in 13 milyon liralık tazminat talebi için başlattığı davanın ilk duruşması yarın Çağlayan'daki İş Mahkemesinde görülecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun Temmuz ayında görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim’in 3,5 milyon avroluk (12 milyon 950 bin TL) tazminatını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonuna açtığı davanın ilk duruşması yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi İş Mahkemesinde görülecek.

15 Kasım 2013’te TFF ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ancak 26 Temmuz 2017’de TFF Yönetim Kurulu tarafından görevine son verilen Fatih Terim’in Beykoz İcra Müdürlüğü üzerinden yaptığı taleple başlayan yasal sürecin ilk raundu yarın İş Mahkemesinde gerçekleşecek.

Terim’in iki kez ihtarname çekerek yaptığı talebe TFF itiraz etmişti.