Fatih Terim 9 milyon 324 bin lira tazminatı az buldu, mahkemeye başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesi kararına iki taraf da itiraz etti. Terim, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla tazminat miktarın az olduğu iddiasıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) süre tutum dilekçesi sundu.

İstanbul 17. İş Mahkemesine sözleşmesinin süresinden önce feshedildiği iddiasıyla 12 milyon 950 liralık tazminat ödenmesi talebiyle dava açan ve mahkemenin TFF tarafından 9 milyon 324 bin lira ödenmesini kararlaştırdığı Terim, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla tazminat miktarın az olduğu iddiasıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) süre tutum dilekçesi sundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Dilekçede, davanın kısmen kabulüne karar verildiği ve Terim'in, taraflar arasındaki sözleşmenin 6. maddesine uygun olarak hak kazandığı erken fesih tazminatına ilişkin yüzde 40 oranında hakkaniyet indirimi uygulandığı hatırlatılarak, "Yerel mahkemece uygulanan hakkaniyet indirimi miktarı dava konusu olaya, yerleşik yargı kararlarına ve hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın temyiz edileceği vurgulanan dilekçede, gerekçeli kararın tebliğinden sonra istinaf dilekçesi sunmak üzere süre tutum talebinde bulunuldu.

Davalı kurum TFF'nin avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu da, gerekçesi farklı olan süre tutum dilekçesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere hüküm kuran İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne sundu.

Karamehmetoğlu'nun sunduğu dilekçede, davanın kısmen kabulü kısmen de reddi yönündeki kararın usul ve yasaya uygun olmadığı belirtildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Davacı lehine asıl alacak bedelinin yüzde 60'ı tutarındaki 7 milyon 770 bin lira ve takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesiyle davacı lehine yüzde 20 icra inkar tazminatı tutarı olan toplam 1 milyon 554 bin lira hükmedilmiş ve asıl alacak bedelinden takdiren yüzde 40 oranında tenkis yapılmıştır. Davacı lehine hükmedilen alacak kalemleri icra inkar tazminatını usul ve yasaya aykırı bulduğumuzdan, istinaf kanun yoluna başvurmaktayız."