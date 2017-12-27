Everton'ın Cenk Tosun teklifi belli oldu

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cenk Tosun için kulübe 20 milyon, oyuncuya ise yıllık 4 milyon avro teklif edildiği ileri sürüldü.

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun için İngiliz kulübü Everton transfer teklifinde bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, bir hafta önce Siyah Beyazlılar ile temasa geçen İngiliz ekibi, golcü oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrar ediyor.

Beşiktaş ile bonservis bedeli pazarlığına devam eden Everton, transferi 20 milyon avro seviyesinde tamamlamayı planlıyor.

Cenk ile görüşen başkan Fikret Orman, durumu milli oyuncuya da detaylı şekilde aktardı.

İngiliz ekibi, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacak. 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanan Everton, Cenk’e yıllık 4 milyon Euro ücret önerecek.