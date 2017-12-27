Everton'dan Cenk Tosun açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, resmi Twitter hesabı aracılığıyla basında yer alan Cenk Tosun iddialarına açıklık getirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, resmi Twitter hesabı aracılığıyla basında yer alan Cenk Tosun iddialarına açıklık getirdi.

Everton, Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

İngiliz ekibi, resmi Twitter hesabından haklarında çıkan transfer haberlerini derlerken, Cenk iddiasına da değindi.

İngiliz kulüp, “Everton, Beşiktaş’ın 20 milyon poundluk forveti Cenk Tosun ile ilgileniyor” haberini sayfasına taşıdı. Merseyside ekibi, “Bu sayfadaki görüşler yerel ve ulusal basından alınmıştır ve Everton’ın görüşlerini yansıtmamaktadır” ifadesini kullandı.