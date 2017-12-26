Eski futbolcu Uğur Boral 'FETÖ' itirafçısı oldu: Birçok önemli futbolcunun ismini verdi

Eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. Önemli isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral’ın Bank Asya’ya 950 bin TL yatırdığı belirlendi

Cemaat'in futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda daha önce gözaltına alınan eski Milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habertürk'ün haberine göre, itirafçı olduğu belirtilen eski futbolcularla ilgili soruşturmayı yürüten polisin, geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da oynayan Uğur Boral’ı gözaltına aldığı ortaya çıktı. 17/25 Aralık sürecinde Cemaat'in talimatı üzerine, Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral’ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

Uğur Boral’ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde Cemaat ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü.

Milli Takım forması giyen Uğur Boral, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da futbol oynamıştı.